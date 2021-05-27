عبدالرحمن السويحلي: الانتخابات الرئاسية دون دستور ستؤدي إلى الانقسام لا محالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 12:53 مساء
عبدالرحمن السويحلي يتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

رفض عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالرحمن السويحلي، وصف الدعوات بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات بـ«العرقلة والانقلاب»، وقال: «إذا كان تمسكي بالاستفتاء على الدستور يسمى عرقلة فأهلا بالعرقلة. هناك من يهدننا بالعقوبات الدولية أنا لا أخشى هذه العقوبات».

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أكد السويحلي أن «إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور سيؤدي إلى الانقسام ولن يخرج ليبيا من أزمتها لا محالة».

وأوضح أن اعتراضه على الانتخابات الرئاسية يرجع إلى «ما تسببه نتائجها»، متسائلا: «هل سيقبل الليبييون نجاح سيف القذافي أو (القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر) أو أحد من فجر ليبيا؟»، وأردف: «أنا لست مرشحا لكن أريد أن نخرج من هذه المرحلة».

وأكد السويحلي تمسكه بـ«الاستفتاء على مشروع الدستور أو مبادئ الدستور على الأقل»، مشددا على أنه دون السير في هذا الاتجاه فـ«ليس هناك فرصة».

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