سلوى دغيلي تنتقد دعوات الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

سلوى دغيلي تتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

رفضت عضوة ملتقى الحوار السياسي سلوى دغيلي، ما وصفته بـ«محاولة العرقلة» فيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أكدت أن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، موضحة أن البعض حاول فرضه خلال مناقشات اللجنة.

ورأت أن المخاوف من عودة الديكتاتورية حال إجراء الانتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستوري «حديث حق يراد به باطل».