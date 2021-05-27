سلوى دغيلي تنتقد دعوات الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 12:39 مساء
سلوى دغيلي تتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

رفضت عضوة ملتقى الحوار السياسي سلوى دغيلي، ما وصفته بـ«محاولة العرقلة» فيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أكدت أن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، موضحة أن البعض حاول فرضه خلال مناقشات اللجنة.

ورأت أن المخاوف من عودة الديكتاتورية حال إجراء الانتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستوري «حديث حق يراد به باطل». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فورد»: السيارات الكهربائية ستشكل 40% من حجم مبيعاتنا 2030
سيارات
هل الوقتُ مناسب لتصفية الحسابات؟
وجهات نظر
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
بركلات ترجيح ماراثونية (11-10).. فياريال بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في ...
رياضة عالمية
هداف «الصقور» محمد المريمي ينضم رسميا إلى صفوف نادي «المدينة»
رياضة محلية
بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
مقررة اللجنة القانونية: هناك إرادة شعبية كبيرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر
ليبيا
«عار على أوروبا».. غضب بعد نشر صور جثث أطفال مهاجرين ملقاة على ساحل زوارة
ليبيا
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية ترصد «بي إم دبليو x8»