«مكافحة الأمراض»: 321 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 11:55 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 238 حالة شفاء، دون تسجيل حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «415»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الأربعاء، 2864 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2543 عينة وإيجابية 321 عينة بنسبة 11.2 % من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 184 ألفا و472 حالة بينها 10 آلاف و351 نشطة، و171 ألفا و6 حالات شفاء، فيما توفق 3115 شخصا جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في البلاد في مارس من العام الماضي.

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