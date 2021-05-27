أم العز الفارسي: ليس من اختصاص اللجنة القانونية البت في الاستفتاء على الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 11:49 صباحا
أم العز الفارسي تتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، إن هناك ثلاثة خلافات رئيسية حول مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات تشمل «الاستفتاء على الدستور، تمثيل المكونات الثقافية، ومسألة القسم».

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، رأت الفارسي أن مسألة البت في الاستفتاء على الدستور ليست من اختصاص اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، كما أنه انتهي مجال البت فيها والمطلوب هو البت في القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأوضحت أن النقطة الأكثر أهمية تتعلق بانتخاب الرئيس وشروط الترشح، وأكدت أن «الجميع يريد انتخابات مباشرة للرئيس»، داعية إلى تقييد شروط الترشح بشرطين فقط يتعلق الأول بأن يكون ليبيا وألا يكون مطلوبا أمام العدالة في قضايا تمس الأمن الوطني وتهدد الاستقرار.

ودعت إلى التصويت على هذه النقاط حتى يتسنى الذهاب إلى التصويت بشكل كامل على بنود القاعدة الدستورية المحالة من اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي.

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