عبدالجليل الشاوش يؤيد الاستفتاء على الدستور وخروج المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 10:40 صباحا

أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالجليل الشاوش، تأييده إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وتوحيد المؤسسات العسكرية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، قال الشاوش إن «وكلاء المرشحين للانتخابات الرئاسية لا يريدون الاستفتاء على الدستور؛ لأنهم يعرفون أن فرص مرشحيهم ضعيفة لأنهم عسكريون أو من النظام السابق».

وشدد على حق الشعب في الاستفتاء على الدستور، رافضا «المزايدات» بالخصوص، وتساءل: «إذا نجح أحد مناصري الكرامة أو فبراير أو الجماهيرية ماذا سيحدث؟ هل سيسهم هذا في الاستقرار؟».

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