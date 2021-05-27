وزير الاقتصاد: تنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية في غدامس

وزير الإقتصاد محمد الحويج خلال لقاء مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع، 25 مايو 2021. (فيسبوك)

أكد وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الإستثمارية بمدينة غدامس من خلال دعوة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة لتحقيق التنمية الإقتصادية بالمنطقة.

والتقى وزير الإقتصاد الثلاثاء مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع بمقر الوزارة وذلك في إطار متابعة الوزارة للمراقبات الإقتصاد بالبلديات ومناقشة عدد من المسائل الإقتصادية ذات البعد المحلي والوقوف على المشروعات التنموية بالمدينة، حسب بيان صحفي صادر عن الوزارة.

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وبحث اللقاء سُبل تفعيل دور مراقبة الإقتصاد بالبلدية وإنشاء مقر لها وإمكانية صيانة وتطوير مطار غدامس و تنفيذ طريق السيار الرابط بين مدينتي غدامس ودرج بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.