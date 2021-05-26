بالصور.. المنقوش تتابع العمل في محطات إصدار الجوازات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 11:05 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في جولة تفقدية في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، 26 مايو 2021. (وزارة الخارجية)

أجرت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، جولة تفقدية في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية للوقف على سير عملية تنفيذ فتح محطات إصدار الجوازات الليبية بعدد من البعثات الدبلوماسية.

وحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أصدرت المنقوش تعليماتها بتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل بهذه المحطات وتقديم تقرير يومي . والتقت بالفنيين المشغلين للمحطات، حيث أكدت أن «صون حقوق المواطنين الليبيين أولوية لا يمكن الحياد عنها، ويجب أن يتمكن كل مواطن من الحصول على حقه في إصدار جواز سفر بكل احترام».

وشددت على ضرورة أن «يبذل المشغلون قصارى جهدهم  لرفع المعاناة عن المواطنين المقيمين خارج الدولة دون تمييز في عملية استخراج جوازات السفر». كما أوصت بضرورة «استقبال السادة المواطنين برحابة، والتعامل معهم بكل مهنية، والتعاون معهم في تقديم كافة التسهيلات والخدمات التي من شأنها تيسير عملية إتمام إصدار الجوازات».

وأكد المسؤول عن المحطات أن السفارة الليبية في القاهرة باشرت مطلع شهر مايو الجاري العمل في عملية إصدار الجوازات، وجارٍ العمل هذا الأسبوع  على افتتاح محطات إسطنبول و أنقرة والدار البيضاء، ومن المقرر استكمال تركيب المنظومات في القريب العاجل.

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في جولة تفقدية في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، 26 مايو 2021. (وزارة الخارجية)
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال اجتماع في إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، 26 مايو 2021. (وزارة الخارجية)
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