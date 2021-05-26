ليبيا وإيطاليا تستعدان لتوقيع اتفاقية بشأن تبادل المحكومين خلال زيارة الدبيبة إلى روما

لقاء السفير عمر الترهوني مع وزيرة العدل الإيطالية في روما. (السفارة الليبية في روما)

تستعد حكومة الوحدة الوطنية لتوقيع اتفاقية لتبادل المحكومين مع الحكومة الإيطالية وذلك خلال الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى روما نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أعلنه السفير الليبي لدى إيطاليا عمر عبدالسلام الترهوني.

وقالت السفارة الليبية في روما، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن السفير عمر عبدالسلام الترهوني اجتمع صباح اليوم الأربعاء، مع وزيرة العدل الإيطالية، مارتا كارتابيا بمقر الوزارة في روما، حيث رحبت الوزيرة بالسفير الترهوني الذي نقل لها تحيات وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة إبراهيم البوسيفي، وتطلعها للقائها قريبا في روما لتفعيل وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى وجه الخصوص في مجالات العدل المختلفة.

وأوضحت السفارة الليبية أن لقاء السفير عمر الترهوني مع وزيرة العدل الإيطالية يأتي في الإعداد لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى روما في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن محادثات السفير مع الوزيرة الإيطالية تناولت جملة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

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وذكرت السفارة أن من هذه الموضوعات «التوقيع على اتفاقية نقل المحكومين من مواطني البلدين لقضاء عقوباتهم في البلد الأصلي الموقعة بالأحرف الأولى منذ عام 2019 أثناء الزيارة المنتظرة. وكذلك الاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال العدالة الانتقالية. والعمل على حل القضايا العالقة بشأن بعض الديون التي تطالب بها شركات إيطالية مقابل وقف التنازل عن القضايا التي تحركها شركات إيطالية ضد الدولة الليبية والحجز على حسابات وودائع البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى إيطاليا. إضافة إلى التعاون الوثيق بين وزارتي العدل».

وأعربت وزيرة العدل الإيطالية، مارتا كارتابيا، خلال اللقاء عن استعدادها ووزارتها للعمل مع وزارة العدل في ليبيا، مشيرة إلى أن قضية العدالة الانتقالية من الموضوعات المهمة التي واجهت إيطاليا في نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الجمهورية الإيطالية.

لقاء السفير عمر الترهوني مع وزيرة العدل الإيطالية في روما. (السفارة الليبية في روما)