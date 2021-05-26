الكوني يبحث مع السفير البريطاني ملفات المصالحة الوطنية وتأمين الحدود والتعاون المشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 07:22 مساء
الكوني مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، الأربعاء 26 مايو 2021 (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي بالإنابة، موسى الكوني، خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هيبتون، اليوم الأربعاء، ملفات المصالحة الوطنية وتأمين الحدود وكذلك التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا.

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، عبر حسابها على «تويتر»، إن السفير البريطاني شدد خلال اللقاء مع الكوني على عمق العلاقات بين البلدين، والعمل على تطويرها، والتزام بلاده بدعم استقرار ليبيا.

وأوضحت وهيبة في تغريدة ثانية أن اللقاء تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وملف المصالحة الوطنية، وجهود المجلس الرئاسي في هذا الشأن، تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها، والملف الأمني المتمثل في تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وآفاق التعاون المشترك للاستفادة من الخبرة البريطانية.

الكوني خلال لقائه مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، الأربعاء 26 مايو 2021 (المجلس الرئاسي)
سفير بريطانيا لدى ليبيا والوفد المرافق له خلال اجتماعهم مع الكوني، الأربعاء 26 مايو 2021 (المجلس الرئاسي)
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