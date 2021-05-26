وكيل وزارة الداخلية يجتمع بمديري أمن الجنوب في سبها وخطة أمنية لتأمين المدينة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 26 مايو 2021, 06:24 مساء
اجتماع وكيل وزارة الداخلية مع مديري الأمن في الجنوب بمدينة سبها. (تصوير:رمضان كرنفودة)

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة محمود سعيد، اليوم الأربعاء، مع مديري الأمن في المنطقة الجنوبية بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن سبها، بحضور عدد من رؤساء الأقسام وضباط الشرطة بالمديرية.

وقال مدير أمن سبها العميد السنوسي صالح، لـ«بوابة الوسط»، إن زيارة وكيل وزارة الداخلية اليوم إلى سبها تهدف للاطلاع ومعرفة الإمكانات وأوضاع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية بصفة عامة ومحاولة حلحلة العراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية والأداء الأمني في المنطقة.

وذكر صالح أنهم في مديرية أمن سبها يعانون نقص الإمكانات البشرية والمادية إلى جانب المعدات والمركبات، مشيرا إلى أنهم أطلعوا وكيل وزارة الداخلية على المشاكل التي تعانيها مديرية الأمن في سبها ومدى جاهزية المديرية لفرض الأمن في المدينة.

وكشف صالح لـ«بوابة الوسط» تجهيز خطة أمنية من أجل فرض الأمن في مدينة سبها وحماية المدينة، سيتم البدء في تنفيذها بداية الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن من أجل تنفيد الخطة، إلى جانب الإبلاغ عن المجرمين والالتزام بتركيب اللوحات المعدنية لسياراتهم وإزالة تعتيم الزجاج وعدم حمل السلاح حتى يسهموا في فرض الأمن بالمدينة.

وأشار مدير أمن سبها إلى أن قافلة الوقود التي انطلقت من مستودع مصراتة النفطي إلى سبها ستساهم في تأمينها كافة مديريات الأمن الواقعة على خط سيرها، مؤكدا أن هناك تنسيقا جاريا بين المديريات المعنية بالخصوص.

ووصل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، ووكيل وزارة الداخلية محمود سعيد، في وقت سابق اليوم إلى مدينة سبها بالتزامن مع زيارة وزيرة الثقافة والتنمية مبروكة توغي إلى المدينة، التي وصلتها أمس الثلاثاء.

اجتماع وكيل وزارة الداخلية مع مديري الأمن في الجنوب بمدينة سبها. (تصوير:رمضان كرنفودة)
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