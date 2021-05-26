السويحلي: هناك من تغير رأيه عن الانتخابات في الأيام الماضية

عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلي خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات (لقطة مثبتة من بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالرحمن السويحلي إن هناك من الشخصيات السياسية من تغيرت آراؤهم بشأن تنظيم الانتخابات في الأيام الماضية رغم أنهم خلال اجتماعات تونس وجنيف كانوا يؤيدون إجراء الانتخابات بشدة، متسائلا: ما الذي حدث حتى يغيروا آراءهم إلى النقيض؟!

وأضاف السويحلي أن هناك كثيرا من اللغط حول عمل اللجنة القانونية رغم أن اللجنة عملت عشرات الساعات للوصول إلى التوافق بشأن القاعدة الدستورية، مستغربا أن يتحدث الناس في الوقت الراهن عن الانتخابات والمصالحة، وهناك مَن يجري استعراضا عسكريا.

وذكر السويحلي، في كلمته أمام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي، أن البلاد بحاجة إلى مؤسسات منتخبة جديدة حتى تتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، مؤكدا عدم ثقته في المؤسسات الراهنة.