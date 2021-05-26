ملتقى الحوار السياسي يستكمل مناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات

جلسة ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، 26 مايو 2021 (لقطة مثبتة من بث مباشر)

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعهم، عبر الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، جلستهم الثانية لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وافتتح الجلسة الأولى، التي بدأت بعزف النشيد الوطني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش، الذي أكد ضرورة الالتزام بخارطة الطريق والعمل بـ«روح التعاون» خلال مناقشة مقترح القاعدة الدستورية.

وتقدم أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال الجلسة الأولى، إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بتسع رسائل بالملاحظات التي سجلوها بخصوص مقترح القاعدة الدستورية، المنجز من اللجنة القانونية التابعة للملتقى.