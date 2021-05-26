عبدالله عثمان: هناك حزب يسعى لعرقلة إجراء الانتخابات

عبدالله عثمان يتحدث عبر الاتصال المرئي أمام ملتقى الحوار السياسي، 26 مايو 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

حض عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان، اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي حددت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

ورأى عثمان في كلمته أمام جلسة الملتقى لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات عبر وسائل الاتصال المرئي، أن «هناك حزبا يسعى إلى عرقلة خارطة الطريق»، داعيا إلى وضع «آليات فعالة» لمعاقبة المعرقلين.

وانتقد الآلية التي تدار بها الجلسة داعيا إلى ضرورة مناقشة سبل إقرار أو رفض مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات التي وضعتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.