عبدالله عثمان: هناك حزب يسعى لعرقلة إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 12:41 مساء
عبدالله عثمان يتحدث عبر الاتصال المرئي أمام ملتقى الحوار السياسي، 26 مايو 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

حض عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالله عثمان، اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي حددت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

ورأى عثمان في كلمته أمام جلسة الملتقى لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات عبر وسائل الاتصال المرئي، أن «هناك حزبا يسعى إلى عرقلة خارطة الطريق»، داعيا إلى وضع «آليات فعالة» لمعاقبة المعرقلين.

وانتقد الآلية التي تدار بها الجلسة داعيا إلى ضرورة مناقشة سبل إقرار أو رفض مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات التي وضعتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رصد السلالة المتحورة الهندية لـ«كورونا» في 53 إقليما على الأقل
دولى
بعد استئناف نشاطها.. «غازبروم» الروسية تتوقع ارتفاع إنتاجها في ليبيا إلى 62 ألف ...
ليبيا
مهلهل رئيسا للاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال.. والشلي أمينا عاما
رياضة محلية
السودان: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة مطلع مايو
دولى
وزير الخارجية الأميركي: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
النجار: الوضع الوبائي مستقر ويتجه نحو «مناعة القطيع»
ليبيا
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
بعد رحيله عن السيتي.. 4 أندية تنافس برشلونة على ضم أغويرو
رياضة عالمية
تجنبا للسيناريو التونسي.. الشاهد ينصح الليبيين بتحديد شكل النظام والدستور أولا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء