حسن الزرقا: نحن مع إرادة الشعب لانتخاب الرئيس مباشرة

حسن الزرقا خلال إلقاء كلمته في ملتقى الحوار السياسي، 26 مايو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي حسن الزرقا، إن هناك نقاطا خلافية بخصوص مقترح القاعدة الدستورية، وقد حولت إلى الملتقى، وأولها المادة 26 المتعلقة بانتخاب الرئيس، مضيفا أنها كانت موجودة في إعلان فبراير، وهناك قرار من المجلس لانتخاب الرئيس مباشرة، و«لذا من الصعب القفز عليها»، معقبا: «نحن مع قرار المجلس، وإرادة الشعب بانتخاب الرئيس مباشرة».

وتابع أن هناك أحد الأطراف في اللجنة القانونية، لم يسمه، طلب نقل صلاحية انتخاب الرئيس إلى مجلس النواب، ونقل مقر المجلس إلى طرابلس، «للسيطرة على الرئيس»، حسب كلمته في الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء.

وأفاد بأن هناك خلافا آخر بخصوص المادة 27 التي تتعلق بجنسية المرشحين، واصفا إياها بأنها «نوع من العزل السياسي، وقد سبق أن صدرت من المؤتمر الوطني وتسبب في مشكلة كثيرة»، مكملا: «هناك شخصيات حصلت على جنسيات أجنبية ليس حبا في الدول الأخرى، لكن لأنهم اضطروا إلى ذلك في ظل النظام السابق، وأردنا التوافق على شطب المادة أو وضع نص توافقي ينص على ألا يسمح لحاملي جنسية دولة أخرى بالترشح ما لم يكن مأذونا له من الحكومة الليبية».

وأفاد بأن المادة 46 «أضيف بها بعض النقاط لم يتفق عليها أعضاء اللجنة القانونية، فيها إهدار حقوق الإنسان ونوع من العزل السياسي، وهي تنص على حق عناصر الأمن والجيش الانتخاب دون الترشح»، مطالبا بتغييرها.