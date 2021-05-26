السيدة اليعقوبي تطلب إضافة مادة تسمح للرئيس بحل مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 12:11 مساء
السيدة اليعقوبي تتحدث عبر الاتصال المرئي أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي، 26 مايو 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

شددت عضوة ملتقى الحوار السيدة اليعقوبي، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن ينص مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات التي أعدتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ودعت، خلال كلمتها في الملتقى عبر الاتصال المرئي، إلى ضرورة إضافة اختصاصات إلى الرئيس تتيح له حل مجلس النواب، وذلك بعد إجراء الانتخابات المقبلة بنحو ستة أشهر، كما يكون لمجلس النواب الحق في سحب الثقة من الرئيس حال حصوله على النصاب القانوني لذلك.

وحضت كذلك على ضرورة التشديد على عدم جواز الترشح إلى الانتخابات الرئاسية من طرف حاملي الجنسيات الأجنبية والمتزوجين من غير الليبيات.

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