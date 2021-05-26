انطلاق أول قافلة وقود من مستودع مصراتة إلى الجنوب بحمولة مليون لتر

قافلة وقود متوجهة من مستودع مصراتة إلى الجنوب، 26 مايو 2021، (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انطلاق أول قافلة محملة بالوقود من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي، بحمولة مليون لتر من وقود «البنزين» و«الديزل».

وأشارت إلى التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لإطلاق تلك القافلة التي ستزود المواطنين بالوقود بمناطق الجنوب «وفق إجراءات ومتابعة أمنية مشددة»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنه سيتم تزويد 11 محطة مباشرة تقع قبل مستودع سبها، وهي تتبع شركات التوزيع الأربع المعتمدة بالمناطق الممتدة من الشويرف إلى براك الشاطئ.

وناشدت الشركة الأجهزة التي صدر عنها التوجيه بنشر أفراد أمن لمتابعة توزيع الوقود على المواطنين مباشرة دون غيرهم، على أن تنشر بشكل يومي قوائم وأسماء جميع المحطات التي تستلم الوقود حسب الكمية والمنطقة الواقعة بها المحطة على صفحة الشركة على «فيسبوك».

وأضافت أن باقي الجهات الخدمية الأخرى والمصانع أو ما في حكمها تنظمها إجراءات محددة تمكنها من تسلم مستحقاتها من الوقود مباشرة من المستودع، وليس من المحطات، مؤكدة على شركات التوزيع عدم توجيه الكميات المخصصة للمحطات إلى أي جهة كانت غير المواطنين.