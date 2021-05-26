السفير الألماني يناقش مع المشري التقدم والتحديات في المسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 10:32 صباحا
لقاء المشري وأوفتشا، 26 مايو 2021، (حساب السفير الألماني على تويتر)

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقدم والتحديات في المسار السياسي في ليبيا.

وكتب أوفتشا، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «في حوار بناء و توديعي مع رئيس المجلس الاعلي للدولة خالد المشري، شكرته علي حسن تواصله المستمر».

وعبر عن «احترامه» لمشاركة المشري في جلسة مجلس النواب لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي انعقدت في مدينة طبرق.

وتابع السفير الألماني: «كما ناقشنا التقدم و التحديات (أمام) ليبيا الديمقراطية، بما في ذلك الانتقال السلمي للسلطة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الخارجية الأميركي: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
النجار: الوضع الوبائي مستقر ويتجه نحو «مناعة القطيع»
ليبيا
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
بعد رحيله عن السيتي.. 4 أندية تنافس برشلونة على ضم أغويرو
رياضة عالمية
تجنبا للسيناريو التونسي.. الشاهد ينصح الليبيين بتحديد شكل النظام والدستور أولا
ليبيا
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
«أبل» ترفض طلب «فيسبوك» حذف التقييمات السلبية التى منحها نشطاء مؤيدون لفلسطين ...
دولى
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
انقسام «المركزي».. تفاؤل حذر من الغويل ومطالب بانتخاب محافظ جديد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء