مفاوضات تونسية مع ليبيا حول حجم وشكل وديعة تسعى للحصول عليها

المشيشي خلال مؤتمر صحفي مع الدبيبة في المؤتمر الصحفي المشترك، طرابلس، 22 مايو 2021 (أ ف ب)

شكلت السلطات التونسية لجنة مشتركة مع ليبيا ستجتمع قريبا؛ لتحديد حجم الوديعة المقرر الاستفادة منها لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، والالتزام بسداد ديونها الخارجية.

وكشف سفير تونس في ليبيا، لسعد العجيلي، إن الجانب الليبي تعهد بمنح تونس وديعة توضع بالمصرف المركزي التونسي، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة ستجتمع خلال أيام لتحديد شكل وحجم الوديعة، حسب تصريح إلى صحفيين أمس الثلاثاء.

وأوضح أنه بالمقابل اتفق خلال زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ليبيا على رفع التجميد عن أموال محجوزة وفق طلب السطات الليبية.

وفي هذا السياق، كشف موقع «البورصة» التونسي المتخصص في الشؤون الاقتصادية حصول تونس على تمويل ليبي في شكل وديعة لدى «المركزي» بعد موافقة الحكومة الليبية.

محادثات مرتقبة بين المصرفين المركزيين في البلدين حول الوديعة

ويرتقب أن تبدأ المناقشات بين المصرفين المركزيين للبلدين لتحديد المبلغ والشروط المتعلقة بتدقيق الودائع، التي يجب أن تضمن سيولة أكبر بالعملات الأجنبية، خاصة وأن تونس ستواجه موعدين نهائيين رئيسيين في يوليو وأغسطس القادمين لسداد مليار دولار من الديون الخارجية.

وحسب المصدر ذاته، تم اتخاذ هذا الإجراء، على هامش الزيارة التي قام بها المشيشي إلى ليبيا رفقة مدير عام البنك المركزي التونسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

ويأتي هذا الإيداع الليبي في وقت تلجأ فيه تونس إلى الاعتمادات الخارجية، على وجه الخصوص مع صندوق النقد الدولي والعديد من المانحين الدوليين الآخرين.

وتأثرت تدفقات النقد الأجنبي، بشكل خاص بتراجع مداخيل السياحة وصادرات الفوسفات بعد توقف متكرر في الإنتاج بسبب إضرابات العاملين في الحوض المنجمي، بالإضافة إلى الأزمة الصحية.

مطالبات لحكومة الوحدة بالاستثمارفي تونس

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أصوات داخل ليبيا تطالب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتحويل جزء من الودائع الليبية إلى المصرف المركزي التونسي بهدف استثمارها ودعم اقتصادها المنهار وتسوية جزء من ديونها الخارجية وهو ما سينعكس إيجابا على الوضع الليبي.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق أن «انهيار الاقتصاد التونسي ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس أيضا صحيح».

وتابع في تعليق معيتيق، بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن زيارة الوفد التونسي، الذي ضم رئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي وعددا من رجال الاقتصاد والمال، يأتي «بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية»، وفق قوله.