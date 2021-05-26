تونس والاتحاد الأوروبي يعربان عن استعدادهما للمعاونة في تهيئة الظروف للانتخابات بليبيا

وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي غوزيب بوريل استعداد الجانبين لمعاونة السلطات الليبية لتوفير أفضل الظروف لإنجاح الانتخابات العامة، المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وجدد الجانبان، خلال اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، دعمهما للمسار السياسي في ليبيا، حسب بيان الخارجية التونسية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما استعرضا تطورات الوضع في فلسطين، مرحبين باتفاق وقف إطلاق النار، وأشارا إلى ضرورة المضي قدما فيما بعد هذه المرحلة بإيجاد حلول مستدامة وعادلة.

ودعا الجرندي إلى مواصلة العمل على تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية والارتقاء بها إلى مستويات تستجيب لتطلعات الجانبين، معربا عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بينهما، بما يسهم في تيسير بلورة رؤية مستقبلية لبرنامج التعاون الثنائي للفترة 2021-2027، ويضع أسس شراكة متجددة في أفق 2030.

من جهته، أعرب بوريل عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة دفعا جديدا للعلاقات التونسية الأوروبية، مشيدا في نفس الوقت بالتطور الملحوظ الذي ميز نسق اللقاءات بين كبار المسؤولين من تونس والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم صعوبة الوضع الصحي العالمي.