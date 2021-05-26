تأسيس مجلس رجال الأعمال الليبي الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 09:30 صباحا
أحد المشاركين في منتدى رجال أعمال ليبيا وأوكرانيا، 25 مايو 2021، (الخارجية)

أعلنت وزارة الخارجية توقيع اتفاق تأسيس مجلس رجال الأعمال الليبي الأوكراني.

جاء ذلك بعد عقد منتدى عبر دوائر الاتصال المغلقة، أمس الثلاثاء، بمشاركة العديد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومديري الشركات العامة والخاصة من الجانبين، والسفارة الليبية في أوكرانيا، حسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

واتفق على تعزيز علاقات الشراكة متبادلة المنفعة، وتنظيم الزيارات والاجتماعات والندوات والموائد المستديرة ومشاركة ممثلي أوساط الأعمال في المعارض والأسواق التي تقام على أراضي كلا البلدين.

كما توافق الطرفان على تنظيم الزيارات والاجتماعات والندوات، والعمل على إنشاء آليات التواصل والتنسيق بينها لمشاركة ممثلي أوساط الأعمال من كلا الجانبين، بهدف نشر المعلومات التجارية والاقتصادية والدفع بعجلة التعاون الثنائي، ولدعم مؤسسات الدولة.

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