«المشري»: دول العالم «تغض الطرف عن الوجود التركي في ليبيا»

المشري، خلال الجزء الثاني من لقائه مع برنامج «فلوسنا» على «قناة الوسط», الثلاثاء 25 مايو 2021. (قناة الوسط)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن دول العالم «تغض الطرف عن الوجود التركي في ليبيا، ما لم يكن هناك ضمانات حقيقية وقوية لخروج القوات الروسية فاغنر الداعمة للطرف الآخر».

وتابع المشري، خلال الجزء الثاني من لقائه مع برنامج «فلوسنا» على «قناة الوسط» الثلاثاء، أن هناك مشكلة بين أميركا والناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى، مضيفا هناك معلومات بأن هناك قوات روسية رسمية غير فاغنر وبالتالي لن يضغطوا علي تركيا التي يسهل عليهم خروجها من ليبيا ويتركون القوات الروسية التي يصعب خروجها.

وأضاف أنه في الإطار العام «نحن مع خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا حتي لو مقاتل معاه موس».

فيما أوضح أنه لم يكن هناك اعتراض على المجلس الرئاسي من قبل مجلس الدولة الأيام الماضية، لكن حدث «اعتراض على تعيين جهاز المخابرات بسبب شبهة فساد في قضية جنكيز، والتي حولها ديوان المحاسبة إلى النائب العام».