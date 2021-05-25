ملتقى الحوار السياسي ينعقد الأربعاء والخميس لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 11:59 مساء
جانب من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، 1 فبراير 2021، (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

ووفق بيان للبعثة الأممية اليوم، يحضر الجلستين ويلقي الكلمة الافتتاحية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش.

وأوضح البيان أن اللقاء سيبث على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الأمم المتحدة الرقمي، وعلى صفحة البعثة على «فيسبوك» كما ستمنح البعثة للقنوات الليبية والفضائيات المحلية والدولية حقوق نقل وقائع الاجتماع مباشرةً ليتمكن الجمهور الليبي من متابعة مجريات اللقاء.

وقالت البعثة إن ذلك يأتي وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية الذي التزمت به البعثة، والذي تم اعتماده منذ انطلاق أعمال الملتقى.

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