الرعيض: تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية «راجع إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية»

عضو مجلس النواب، محمد الرعيض (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، إن السبب في تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية «كان مع الأسف راجعا إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية».

وعبر الرعيض عن استيائه مما وصفها بـ«المهزلة»، خلال جلستي مجلس النواب اليوم وأمس، فيما يخص الميزانية العامة للبلاد، مؤكدا أنه «شيء مخز»، موجها اعتذاره للشعب الليبي، بسبب «الإخفاق المتكرر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستمكن الحكومة من أداء مهامها».

وقال الرعيض، خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إنه لمن المخزي جدا ما آلت إليه الأمور في جلستي مجلس النواب اليوم والأمس فيما يخص الميزانية العامة للبلاد»، مضيفا «أعتذر أشد الاعتذار على هذه المهزلة التي تابعها الشعب الليبي عبر شاشات التلفاز، وهذا الإخفاق المتكرر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستمكن الحكومة من أداء مهامها، وصولا إلى الانتخابات في ديسمبر القادم».

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ولفت إلى أن المقترح الذي عرض في جلسة اليوم تضمن 34 مليار دينار للمرتبات و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء و12 مليارا لدعم المحروقات و20 مليارا للنفقات التسييرية وتشمل مخصصات البلديات والمستشفيات، والجامعات وغيرها من مرافق البلاد، مؤكدا أن توقف هذه المخصصات سيضر بالمواطن بشكل مباشر.

«أما بند التنمية فكان أكثر البنود المختلف عليها رغم أهميته في إنهاء مشاريع كثيرة تفوق نسبة الإنجاز فيها 70% في قطاعات مختلفة، بالاضافة إلى صيانة العديد من الطرق بمختلف أنحاء البلاد».

وشدد على أن اعتماد ميزانية عامة لأي حكومة يعد مظهرا من مظاهر الاستقرار، والتأخر في ذلك يعتبر العكس تماما وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمساحة المتاحة لإجراء أي إصلاح اقتصادي، كما أنه يؤثر على الاستحقاق الانتخابي القادم، «لذلك فإني أوصي مجلس الوزراء بضرورة إصدار قرار يقضي بتقسيم البلاد إلى مقاطعات وأقاليم، بواقع 12 مقاطعة تعتبر كل مقاطعتان منها إقليما اقتصاديا مستقلا ماليا بذاته».

ويرى أن مقترحه «يمنح كل إقليم ميزانية وفقا لعدد السكان والموقع الجغرافي، وتقوم كل مقاطعة بإدارة ميزانيتها بما تراه مناسبا ونافعا بها»، وفق قوله، مضيفا أن الاستمرار في «هذا العبث» لن يزيد إلا من الوقت الضائع في الخلاف على مسائل لن يستفيد منها المواطن شيئا، ولن يجعل مجلس النواب قادرا على مراقبة مصروفات الحكومة كما يجب، و«سيزيد من حالات الفساد وانحراف بعض الجهات عن أداء مهامها الأصلية، كما حدث سابقا عندما مولت شركات عامة مصاريف الحكومة».

ودعا الرعيض مجلس النواب إلى القيام بدوره، وعقد جلسات أسبوعية لإصدار قوانين وقرارات تدعم عمل الحكومة وتخدم المواطن بالدرجة الأولى.