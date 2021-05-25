بدعم أميركي.. تدريب 400 عنصر من الأمن الدبلوماسي في مجال الإسعافات الأولية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 08:26 مساء
عناصر الأمن الدبلوماسي المستهدفون بالدورة التدريبية. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق فعاليات البرنامج التأهيلي التخصصي في مجال الإسعافات الأولية لصالح منتسبي الإدارة العامة لحماية البعثة الدبلوماسية الذي يستهدف في دورته التدريبية الأولى 400 عنصر من الإدارة، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هذا البرنامج «يأتي بدعم مباشر من الولايات المتحدة».

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن البرنامج يأتي «تنفيذا للاتفاق الذي دار بين اللجنة المركزية للمتابعة والإشراف على الدعم الدولي مع مكتب الأمم المتحدة (مكتب الألماس)»، منوهة إلى أن هذا البرنامج يمتد إلى 10 أسابيع تدريبية.

ورحب مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية العميد وسام بن جامع، في كلمته في مستهل حفل تدشين البرنامج، بالحضور من اللجنة المركزية لمتابعة الدعم الدولي، وكذلك رئيس مكتب البرامج التدريبية بالإدارة العامة للتدريب، وكذلك فريق الخبراء الدوليين المكلفين تنفيذ البرنامج من أوكرانيا.

وأوضح بن جامع أن الهدف من إطلاق البرنامج هو «رفع كفاءة منتسبي هذه الإدارة ورفع مستوى أدائهم في مجالات عدة، التي تأتي على رأسها السلامة والصحة العامة لمنتسبي الإدارة».

وقال بن جامع إن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تستهدف 400 عنصر في مجال الإسعافات الأولية، التي ستنفذ محليا بمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، أما المرحلة الثانية فتستهدف 32 عضوا في مجال التدابير الأمنية وتأمين حركة تنقل البعثات.

عناصر الأمن الدبلوماسي المستهدفون بالدورة التدريبية. (وزارة الداخلية)
عناصر الأمن الدبلوماسي المستهدفون بالدورة التدريبية. (وزارة الداخلية)
عناصر الأمن الدبلوماسي المستهدفون بالدورة التدريبية. (وزارة الداخلية)
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