الدبيبة يناقش مع السفير الألماني تطوير «استنتاجات برلين»

لقاء الدبيبة والسفير الألماني لدى ليبيا، الثلاثاء 25 مايو 2021. (أوليفر أوفتشا)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، تطوير «استنتاجات برلين» التي اعتمدها المؤتمر الدولي حول ليبيا في يناير 2020.

وشكر أوفتشا، عبر حسابه على «تويتر»، الدبيبة «لتبادل ودي وشامل عن آخر التطورات». وقال: «ناقشنا أيضا كيفية زيادة تطوير استنتاجات برلين في عملية شاملة لتحقيق المنفعة السياسية والأمنية والاقتصادية لجميع الليبيين وشركائهم».

من جهتها قالت حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة والسفير الألماني جرى بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، الطاهر باعور.

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وأضافت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء الذي عقد بعد ظهر اليوم تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مناقشة الاستعدادات لعقد مؤتمر «برلين 2» والذي سينعقد خلال شهر يونيو القادم.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن إمكانية تطوير مخرجات مؤتمر برلين التي تتم على أساسها العملية السياسية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ اعتمادها في مؤتمر دولي مطلع العام الماضي.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير 2020 مؤتمرا دوليا على مستوى القمة حضره قادة ورؤساء حكومات الدول المعنية بليبيا، ونظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

واعتمد المؤتمر خطة عمل لتسوية الأزمة الليبية اشتملت على 55 بندا تغطي ثلاث مسارات لعملية التسوية وهي السياسية والأمنية/العسكرية، والاقتصادية/المالية.

ومن المقرر أن تستضيف برلين مرة أخرى مؤتمرا جديدا حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية سيتم عقده يوم 23 يونيو المقبل، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الإثنين.