مجموعة مسلحة تقتحم محطة تحويل سبها الشمالية وشركة الكهرباء تحذر من إظلام تام بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 06:05 مساء

قالت إدارات الجنوبية التابعة للشركة العامة للكهرباء، اليوم االثلاثاء، إن مجموعة مسلحة بقيادة المدعو «بحري موسى بحري» اقتحمت واحتلت محطة تحويل سبها الشمالية، محذرة من حدوث إظلام تام بالمدينة في حال عدم خروجها من المحطة.

وقالت إدارات الجنوبية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عناصر المجموعة المسلحة هددت وروعت موظفي الشركة العامة للكهرباء، وقاموا بـ«طردهم من أماكن عملهم ومنعهم من الدخول إلى المحطة والإدارات المتواجدة بالموقع،كما قاموا «بالعبث والتخريب وبسرقة محتويات ومخازن الشركة في الموقع، بالإضافة إلى منع فرق الصيانة من أداء مهامهم في صيانة الأعطال داخل المحطة».

ونوهت إدارات الجنوبية إلى أن محطة تحويل سبها الشمالية يوجد داخلها «محطة 66 ك ف، ومحطة 220 ك ف، التي تعتبر مصدر تغذية رئيسيا لمدينة سبها»، محذرة من «أنه في حالة عدم خروج هذه المجموعة فإنه متوقع حدوث إظلام شبه كامل على مدينة سبها».

وأكدت إدارات الجنوبية أنها خاطبت كل الجهات الأمنية في المنطقة الجنوبية «ولكن دون جدوى، أو وجود أي حل إلى تاريخه»، مناشدة كافة الجهات المسؤولة داخل مدينة سبها «التحرك فورا لإخراج هذه المجموعة من مقر الشركة لكي يتسنى لجميع العاملين أداء مهامهم بالصورة الصحيحة»، معلنة أنها «لا تتحمل أي مسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي على مدينة سبها».

ونشرت إدارات الجنوبية صورة لشعار المجموعة المسلحة المدون عليه «القيادة العامة» واسم «الكتيبة 20/20 مقاتلة»، بالإضافة إلى مراسلة آمر منطقة سبها العسكرية التابع للقيادة العامة، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة العميد عبدالقادر رمضان النعاس بنيران، يؤكد فيها عدم تبعية المجموعة المسلحة لمنطقة سبها العسكرية ويصفها بـ«الخارجية عن القانون»

وأعلنت إدارات الجنوبية لأهالي سبها ومنطقة المهدية والمجلس البلدي سبها والمجلس المحلي المهدية ومديرية الأمن والمنطقة العسكرية ومجالس الحكماء والشورى، أن «الفنيين بالشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية لن يقوموا بإصلاح أي عطل داخل محطة سبها الشمالية إلى حين إخراج هذه المجموعة المسلحة».

وحملت الشركة العامة للكهرباء قائد المجموعة المسلحة المتواجدة داخل محطة تحويل سبها الشمالية، بحري موسى بحري، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يحدث في المحطة، مشيرة إلى أن عناصر هذه المجموعة «قاموا بنهب الاستراحة الخاصة بالشركة ووضع سلاح رشاش مقابل المباني الإدارية للشركة لإرهاب الموظفين، في ظل صمت الأهالي والمؤسسات داخل مدينة سبها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالي: رئيس المجلس العسكري يجرد الرئيس ورئيس الوزراء من صلاحياتهما
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
واشنطن تنصح بعدم السفر إلى اليابان مستضيفة الألعاب الأولمبية بسبب «كورونا»
دولى
مولر يشيد بإنجاز رونالدو التاريخي
رياضة عالمية
شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء ...
ليبيا
سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
دراسة: الكلاب يمكنها كشف «كوفيد» في المطار
علوم وتكنولوجيا
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء