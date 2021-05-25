تخريب مسار خط هوائي لنقل الكهرباء في سرت من قبل خارجين عن القانون

آثار التخريب على مساء الخط الهوائي لنقل الكهرباء الظهير - أبوعمود في سرت. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالعبث والتخريب لمسار الخط الهوائي لنقل الكهرباء الظهير – أبوعمود في مدينة سرت.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الأمر انعكس سلبا على المواطنين نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة نتيجة إعادة بناء الخط.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن إعادة بناء الخط تحتاج إلى مواد ومعدات وجهود مضاعفة من قبل كوادر فنية متخصصة في أعمال التركيبات.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء كثرة التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق، ما أدى إلى انقطاع التيار عن المستهلكين وتكبيد الشركة خسائر فادحة في ممتلكاتها.

آثار التخريب على مساء الخط الهوائي لنقل الكهرباء الظهير - أبوعمود في سرت. (الشركة العامة للكهرباء)

آثار التخريب على مساء الخط الهوائي لنقل الكهرباء الظهير - أبوعمود في سرت. (الشركة العامة للكهرباء)

آثار التخريب على مساء الخط الهوائي لنقل الكهرباء الظهير - أبوعمود في سرت. (الشركة العامة للكهرباء)