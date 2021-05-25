تطعيم 225 شخصا ضد «كورونا» في أجدابيا خلال 24 ساعة

انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أجدابيا، 24 أبريل 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية أجدابيا)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع أجدابيا تطعيم 225 شخصا ضد فيروس «كورونا المستجد»، اليوم الثلاثاء.



واستقبلت عيادة «الدرة» 141 شخصا جرى تطعيم 105 منهم من أعمار 18 و60 عاما بلقاح «سبوتنيك في» الروسي، فيما تلقى 36 شخصا من عمر 18 عاما فما فوق، اللقاح الصيني «سينوفاك»، وفق الإيجاز اليومي للمطعمين المنشور على صفحة اللجنة الطبية بموقع «فيسبوك».

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وتلقى 45 شخصا من عمر 18 فما فوق لقاح «سينوفاك» بالمركز الصحي «شهداء أجدابيا»، فيما تلقى 28 شخصا من نفس الفئة العمرية اللقاح الصيني في المركز الطبي «صالح مذكور»، كما تلقى 11 شخصا من نفس الفئة العمرية اللقاح الصيني أيضا في مركز «عبدالحفيظ القرفة» الطبي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمطعمين ضد فيروس «كورونا المستجد» ضمن الحملة الوطنية للتطعيم في أجدابيا إلى 2167 شخصا بمختلف الفئات العمرية من سن 18 عاما فما فوق.