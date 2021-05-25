مصدر بـ«النواب»: المجلس يعكف على تشكيل لجنة لمراجعة أوجه الإنفاق من قبل «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 25 مايو 2021, 02:58 مساء
جلسة لمجلس النواب، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مصدر داخل مجلس النواب أن المجلس يعكف الآن على تشكيل عدة لجان، الأولى تتعلق بمتابعة ومراجعة أوجه الإنفاق من مصرف ليبيا المركزي للمخصصات المالية، قبل اعتماد الميزانية العامة والتوسع في الإنفاق من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف المصدر، لـ«بوابة الوسط»، أن اللجنة الثانية تتعلق بمراجعة قرارات تأسيس لجان وشركات ومؤسسات، والتوسع في إنشائها رغم قصر عمر الحكومة وحجمها، والتي من شأنها «إفراغ بعض الوزارات من مهامها واختصاصاتها».

وأشار إلى رفع الجلسة التي تجري وقائعها حاليا، على أن تعود للانعقاد في الساعة الرابعة، حيث تجتمع لجنة خماسية الآن مع وزيري المالية والتخطيط لمراجعة الميزانية.

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