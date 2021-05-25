فصل الكهرباء عن تاورغاء من صباح الخميس حتى مساء الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 03:17 مساء
برج كهرباء في تاورغاء انهار جراء الرياح، 10 أبريل 2021. (شركة الكهرباء)

أعلن المجلس البلدي تاورغاء، اليوم الثلاثاء، فصل التيار الكهربائي عن كامل المدينة صباح الخميس المقبل وحتى مساء الجمعة.

وعزا المجلس السبب في ذلك إلى صيانة وإعادة ربط الأبراج التي سقطت خلال الفترة الماضية، داعيا المواطنين إلى ضرورة أخذ الأمر بعين الاعتبار، حسب ما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وفي الرابع من أبريل الماضي، أسقطت رياح قوية أربعة أبراج ضغط عال؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن تاورغاء. وبعدها بأسبوع نفذت الشركة العامة الكهرباء خطا خشبيا «30ك ف» بشكل «عاجل» بهدف تغذية المدينة بالتيار الكهربائي.

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