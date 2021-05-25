حملة لإزالة العشوائيات التجارية في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 01:15 مساء
حملة لإزالة العشوائيات التجارية في حي الأندلس، 25 مايو 2021. (بلدية حي الأندلس)

أطلقت بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة العشوائيات التجارية المخالفة من الأرصفة والطرق العامة.

وقال عميد البلدية في بث مباشر نقلته البلدية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الحملة تستهدف الزوائد التجارية، التي تشوه المنظر الجمالي للبلدية، والمقامة بالمخالفة للقانون، داعيا المواطنين إلى ضرورة التعاون.

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وتعهد بتنظيم حملة مماثلة لإزالة العشوائيات السكنية، موضحا تكليف لجنة فنية بحصر المساكن العشوائية للتعامل معها من الجهات ذات الاختصاص.

حملة لإزالة العشوائيات التجارية في حي الأندلس، 25 مايو 2021. (بلدية حي الأندلس)
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