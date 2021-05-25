أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في غالبية مناطق الشمال الغربي

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة بشكل ملحوظ على غالبية مناطق الشمال الغربي خصوصا الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، بقاء درجات الحرارة دون تغيير على باقي المناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر أحيانا، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و29 درجة مئوية على غالبية المناطق، وبين 33 و37 درجة مئوية على أبونجيم ومزدة والقريات.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتصل إلى 41 درجة مئوية على رأس لانوف.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب إلى صافية، والرياح جنوبية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.