ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات في مطعم شهير بحي الأندلس

لحوم في مطعم شهير بحي الأندلس عثر داخله على أغذية غير صالحة للاستهلاك، 24 مايو 2021، (الرقابة على الأغذية)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مخالفة للمواصفات، بسبب عدم تدوين البيانات التوضيحية عليها، وذلك في مطعم شهير بحي الأندلس في العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك ضمن الجولة التي ينفذها المفتشون على مطاعم ومخابز وصيدليات بلدية حي الأندلس، رفقة المكتب الإعلامي والحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وسجل المفتشون عدم استعمال العاملين في المطعم أغطية الرأس والكمامات، إضافة إلى جود مخزن غير مطابق للمواصفة 564 الخاصة بشروط التخزين الجيد، وقد أحيل تقرير إلى الحرس البلدي الذي اتخذ إجراءه بغلق المطعم.

المفتشون داخل المطعم

معاينة المطبخ داخل المطعم