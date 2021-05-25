مازن يتسلم مقترحا لاستحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية لدعم مديريات الأمن بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 01:15 صباحا
اجتماع العميد خالد مازن مع عدد من ضباط الشرطة بالمنطقة الجنوبية. (وزارة الداخلية)

استلم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، مقترحا بشأن استحداث إدارة عامة للدوريات الصحراوية تضم عددا من أعضاء وزارة الداخلية من مختلف مكوناتها من ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع مازن، الاثنين، مع عدد من ضباط الشرطة من المنطقة الجنوبية بحضور مدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر.

وقالت وزارة الداخلية إن مقترح إنشاء إدارة عامة للدوريات الصحراوية يشمل إنشاء «خمسة فروع للإدارة في المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن الوزير رحب بالمقترح مؤكداً على عزم وإصرار الوزارة على توحيد الجهود الأمنية ومساندة مديريات الأمن بمناطق الجنوب ومساعدتها في أداء مهامها لبسط الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني داخل مناطق الجنوب كافة والخروقات الأمنية التي تحدث بالمنطقة، كما تطرق إلى ظاهرة التهريب والحرابة والقتل وضرورة وضع الخطط الأمنية الكفيلة للقضاء عليها.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس ملف تأمين صهاريج الوقود المخصصة لمستودعات المنطقة الجنوبية وتوزيعها على محطات الوقود لتزويد المواطنين بها، ودعم المساع الحثيثة لحل الأزمة المتعلقة بتوفير الوقود بمناطق الجنوب.

واستعرض الاجتماع أيضا المشاكل التي تعترض سير عمل ضباط وضباط صف الشرطة بالمنطقة الجنوبية خاصة ما يرتبط منها بتسوية الأوضاع الوظيفية للمنتسبين الذين سبق لهم وأن ألتحقوا بدورات تدريبية أعدت لهذا الغرض، وكذلك معالجة المشاكل الأخرى التي حالت دون ترقية الأعضاء، بحسب الوزارة.

اجتماع العميد خالد مازن مع عدد من ضباط الشرطة بالمنطقة الجنوبية. (وزارة الداخلية)
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