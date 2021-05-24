خبير إيطالي يوضح أبرز ملفات زيارة الدبيبة إلى روما

الخبير والمستشار الاستراتيجي الإيطالي، دانييلي روفينيتي. (جريدة لافريتا الإيطالية)

قال الخبير والمستشار الاستراتيجي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، يسعى لتحقيق «أهداف سياسية واقتصادية» خلال زيارته إلى روما المقررة نهاية الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية لويغي دي مايو في 31 مايو.

وأشار روفينيتي، في مقابلة مع جريدة «لا فريتا» الإيطالية، اليوم الإثنين، إلى أن الدبيبة سيزور روما رفقة عدد من الوزراء، من بينهم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي ووزير النفط والغاز محمد عون.

وقال روفينيتي إن زيارة الدبيبة ستكون ذات طابع سياسي واقتصادي، مشددا على أهمية الأهداف الاقتصادية للزيارة التي سيلتقي خلالها المسؤولون الليبيون شركات إيطالية، حيث من المقرر أن تشهد أيضا الزيارة تنظيم منتدى أعمال .

وذكر روفينيتي أن إيطاليا تحاول لعب «دور مركزي» في ليبيا بفضل رئيس الحكومة الإيطالية الجديد ماريو دراغي والسياسة الخارجية الأميركية الجديدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن.

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وبشأن قضية الهجرة، قال روفينيتي إن «مسألة المهاجرين ستكون محورية» خلال الزيارة، مشددا على ضرورة حشد الدعم الدولي لمعالجة قضية الهجرة لأنها ليست قضية إيطالية فقط، وكذلك تحديث نظام مراقبة الحدود عبر الأقمار الصناعية من خلال التكنولوجيا الحديثة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستيقاظ والانتباه لقضية الهجرة لأن «المشكلة ليست إيطالية فقط، ويجب حشد الدعم الدولي في هذا الشأن».

وأكد المحلل والمستشار الاستراتيجي الإيطالي أن زيارة الدبيبة أيضا ستتم خلالها مناقشة مسألة الصيد والبنية التحتية وإنشاء الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس وبنغازي.