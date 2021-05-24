توقيع عقد صيانة وتحويل بهو الثانوية الصناعية ببني وليد إلى فندق

مراسم توقيع عقد صيانة وتحويل بهو الثانوية الصناعية ببني وليد إلى فندق. (الإنترنت)

شهد مقر جهاز التصنيع الحربي التابع لوزارة الدفاع في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، مراسم توقيع صيانة بهو الثانوية الصناعية ببني وليد وتحويله إلى فندق وفقا للمواصفات القياسية التي جرى الاتفاق عليها مع جامعة بني وليد.

وقال مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط»، إن الجامعة تسلمت بموجب هذا الاتفاق مبنى الثانوية الصناعية رسميا للبدء في أعمال الصيانة وتجهيزه كفندق لتشغيله لصالح الجامعة والمدرسة ومدينة بني وليد عامة ليكون واجهة لاستقبال الضيوف وإقامة الفعاليات الخاصة بالمدينة.

وحضر مراسم توقيع العقد مدير جهاز التصنيع العسكري، العميد دكتور مهندس عبدالحميد الطوير، ورئيس جامعة بني وليد، صلاح الساعدي، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات التابعة للجهتين.

مراسم توقيع عقد صيانة وتحويل بهو الثانوية الصناعية ببني وليد إلى فندق. (الإنترنت)

مراسم توقيع عقد صيانة وتحويل بهو الثانوية الصناعية ببني وليد إلى فندق. (الإنترنت)

مراسم توقيع عقد صيانة وتحويل بهو الثانوية الصناعية ببني وليد إلى فندق. (الإنترنت)