النائب إسماعيل الشريف: مناقشة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس في جلسة الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 24 مايو 2021, 03:55 مساء
جلسة مجلس النواب لمناقشة الميزانية العامة، 24 مايو 2021. (مجلس النواب)

قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إن جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الميزانية اليوم الإثنين، أكدت ضرورة تضمين زيادة مرتبات المعلمين وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب بهذا الشأن، وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم الجامعي وشريحة المقاعدين.

وأضاف الشريف، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، «تجرى الآن مناقشات مع وزيري المالية والتخطيط للنظر في التعديلات والتوصيات والملاحظات على مشروع الميزانية المقدم من مجلس النواب في الجلسة الماضية وجلسة اليوم». ولفت إلى أن «الأعضاء يتجهون نحو التصويت على اعتماد الباب الأول مع التقيد بالزيادات الخاصة بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم الجامعي والمتقاعدين».

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 وقال النائب: «مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تحتم علينا الدفاع عن هذه الشرائح التي هُضمت حقوقها طيلة الفترات الماضية».

وفي وقت سابق  الإثنين، نظم عدد من المعلمين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في طبرق، احتجاجا على عدم تضمين الميزانية الزيادة المقررة للمعلمين من قبل المجلس. وقال أحد المعلمين المعتصمين، إلى «بوابة الوسط»، إن حكومة الوحدة الوطنية أغفلت شريحة مهمة من الزيادة، وهي المعلمون، مؤكدا ضرورة أن تكون لهم الأولوية دون غيرهم من الشرائح. 

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