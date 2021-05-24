تسجيل 20 إصابة بفيروس «كورونا» في الواحات.. واللجنة الطبية: «رقم مفزع»

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – الواحات، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

ولفتت اللجنة، في بيان اليوم، إلى إجراء تحاليل مخبرية لـ25 عينة خلال اليومين الماضيين، أظهرت سلبية 5 عينات، فيما تأكدت إصابة 20 حالة.

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ووصفت اللجنة هذا الرقم بـ«المفزع»، مؤكدة تسجيله خلال فترة ما بعد العيد نتيجة الاختلاط وعدم الالتزام أو اتباع الإجراءات الاحترازية.

فيما ناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم المشاركة في «المجاملات الاجتماعية التي جلبت لنا مزيد الإصابات».