المنفي يطير إلى نيجيريا للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (المجلس الرئاسي)

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، إلى نيجيريا، تلبية لدعوة رئيسها محمد بخاري، للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد، المقرر عقدها، غدا الثلاثاء، في أبوجا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تبحث القمة التحديات الأمنية في منطقة حوض تشاد، وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.

المنفي يتلقى دعوة رسمية لزيارة قطر

وأمس الأحد، وجه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيارة الدوحة، نقلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

واستقبل المنفي، أمس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، الذي وصل إلى طرابلس على رأس وفد رفيع.