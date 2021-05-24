«مكافحة الأمراض»: 281 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 250 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 11:39 صباحا
عناصر طبية تابعة للجنة مكافحة «كورونا» في الواحات. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 250 مصابا، في حين توفى مصاب واحد، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 3460 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 921 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1435 عينة، ومختبر مركز سبها الطبي 44 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 78 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 32 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 123 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني طبرق 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 11 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 26 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 257 عينة، ومختبر مصحة النفط طرابلس 19 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 9 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 214 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 213 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 69 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 183 ألفا و592 حالة، منها 10 آلاف و285 نشطة، و170 ألفا و195 متعافى، و3112 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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