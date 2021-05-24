اللواء 444 يسلم مهاجرين إلى مركز إيواء طريق السكة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 10:28 صباحا
مهاجرون سلمهم اللواء 444 إلى مركز إيواء طريق السكة، 23 مايو 2021، (جهاز مكافحة الهجرة)

سلم «اللواء 444 قتال»، التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، يحملون جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية، إلى مركز إيواء طريق السكة في العاصمة، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقدمت الخدمات الصحية والإيوائية للمهاجرين، وجميعهم بحالة جيدة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وخلال الشهور الماضية، داهم اللواء عددا من أوكار مهربي البشر في مدن الساحل الغربي؛ حيث تمكن من تحرير عدد كبير من المهاجرين، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن في تلك المناطق ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

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