وزير الحكم المحلي يلتقي وكيل بلدية البيضاء وأعضاء بـ«تسييري بنينة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 09:21 صباحا
لقاء وزير الحكم المحلي مع أعضاء بالمجلس التسييري لبلدية بنينة، 23 مايو 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

التقى وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، وكيل بلدية البيضاء، وأعضاء من المجلس التسييري لبلدية بنينة؛ لمناقشة واقع البلديتين واحتياجاتهما وظروف العمل البلدي فيهما.

جاء ذلك في اجتماع بديوان الوزارة في طرابلس، أمس الأحد؛ حيث استعرض الحضور مجالات وأشكال الدعم التي تستطيع الوزارة تقديمها بغية توفير الخدمات للمواطن في كلتا البلديتين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأكد التومي، في نهاية اللقاء، جدية الوزارة في تذليل الصعاب أمام بلدية البيضاء وتسييري بنينة وكل بلديات المنطقة الشرقية وليبيا عموما.

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