حكم مصري يجنب ليبيا دفع 350 مليون جنيه

دار القضاء العالي في مصر. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة قضايا الدولة الليبية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من الحصول على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في مصر، مما ساهم في تجنيب الدولة مبلغ 350 مليون جنيه مصري.



وأوضحت الإدارة أن الحكم صدر في جلسة 23 مارس الماضي ونص على براءة «ذمة الدولة الليبية من الرسوم القضائية المقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 350 مليون جنيه مصري المفروضة لمناسبة منازعات التنفيذ التي أقامتها على الحكم الصادر لصالح عائلة حنا، المطعون فيه بالنقض».



وأضافت أن هذا الحكم جاء بعد أن سبق الحصول على حكم من المحكمة ذاتها بإلغاء تلك الرسوم ورفع الحجز الإداري الموقع من أجلها على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر بذات المبلغ المذكور.