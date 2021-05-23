الدبيبة والحويج يفتتحان المنتدى الاقتصادي الليبي - التونسي

الديبية في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس. (وزارة الاقتصاد)

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج صباح اليوم الأحد في افتتاح المنتدى والمعرض الليبي - التونسي على أرض معرض طرابلس الدولي.



الافتتاح حضره أيضا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وعدد من الوزراء التونسيين، حسب وزارة الاقتصاد، مشيرة إلى أن المنتدى يستمر حتى 25 مايو الجاري، وتنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها ومجلس رجال الأعمال التونسي - الأفريقي، ويتضمن معرضا تجاريا مشتركا بين دولتي ليبيا وتونس.



يهدف المنتدى إلى تشجيع الاستثمار بالسوقين الليبية والتونسية، ودعم الصادرات المحلية وتحفيز التبادل التجاري وعقد الاتفاقات والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال بالبلدين وفتح أسواق نحو أفريقيا.



وقال الحويج إن المعرض «بداية لشراكة طويلة المدى تهدف إلى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمار وعقد اتفاقات عدة منها في مجالات الطاقة والتكنولوجيا».



كما جدد دعوته إلى الجانب التونسي بدعم الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة: زوارة، ومصراتة، وطبرق الواقعة ضمن مناطق تجارة العبور، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية أمام رجال الأعمال وحركة المواطنين بين البلدين عبر كافة المنافذ.



حضر الإفتتاح أيضا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام مركز تنمية الصادرات، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين.

الديبية في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس. (وزارة الاقتصاد)

الديبية والحويج في افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس. (وزارة الاقتصاد)

افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس. (وزارة الاقتصاد)

افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس. (وزارة الاقتصاد)