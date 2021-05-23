إيطاليا تسلم مستلزمات بحرية لحرس السواحل (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 08:18 مساء
جانب من تسليم المسلتزمات البحرية الإيطالية إلى حرس السواحل، 23 مايو 2021. (القوات البحرية الليبية)

سلم الملحق الأمني بالسفارة الإيطالية في ليبيا عددا من المستلزمات إلى جهاز حرس السواحل الليبي، اليوم الأحد، حسب اتفاق سابق لدعم الجهاز.

وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن الأدوات شملت مستلزمات من ملابس وبدل خاصة بالعاملين في البحر «وفقا لما ورد في مشروع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي».

وأوضح الناطق أن تسليم هذه الأدوات جرى بحضور رئيس جهاز حرس السواحل وأمن المواني اللواء رضاء عيسى، ومديري الإدارات، والملحق العسكري الايطالي.

جانب من تسليم المسلتزمات البحرية الإيطالية إلى حرس السواحل، 23 مايو 2021. (القوات البحرية الليبية)
لقاء ليبي إيطالي على هامش تسليم المسلتزمات البحرية الإيطالية إلى حرس السواحل، 23 مايو 2021. (القوات البحرية الليبية)
لقاء ليبي إيطالي على هامش تسليم المسلتزمات البحرية الإيطالية إلى حرس السواحل، 23 مايو 2021. (القوات البحرية الليبية)
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