وزير الخارجية القطري: بحثنا التعاون في دعم المرحلة الانتقالية والعملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 03:04 مساء
وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، 23 مايو 2021. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية القطري  محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن المباحثات الليبية القطرية «بحثت مجالات التعاون سواء دعم المرحلة الانتقالية وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات يتطلع لها الشعب الليبي، أو دعم العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، الأحد.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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