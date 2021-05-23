مسؤول مصري يوضح آليات وموعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 12:11 مساء
عمالة مصرية (أرشيفية: الإنترنت)

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، إن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى ليبيا، والتقى خلالها نظيره الليبي رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شهدت الاتفاق على عودة العمالة المصرية إلى السوق الليبية، على أن يتم ذلك من خلال لجنة تشكل من الجانبين لوضع القواعد المنظمة لذلك.

وتابع إمام، في تصريحات إلى «سكاي نيوز عربية»، أن مصر تمتلك آلاف الكفاءات المهنية في كل الوظائف وجاهزة لنقل خبراتها العملية والفنية والعمل داخل ليبيا فور تفعيل الاتفاقيات الخاصة بذلك بين الجانبين المصري والليبي.

وأوضح أن دور اللجنة المنتظر تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون فنيا وإداريا، وتضم مندوبين من وزارات العمل والصحة والداخلية والخارجية من الدولتين، لوضع الضوابط الصحية والأمنية والخاصة بالحصول على التأشيرات لدخول ليبيا بشكل سهل وبسيط.

وتوقع إمام، أن تحتاج السوق الليبية إلى نحو مليوني شخص من العمالة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، طبقا لدراسات من الغرف التجارية المصرية، خاصة أن السوق الليبية متعطشة إلى المصريين من كل الوظائف، سواء المهنية كالأطباء والمهندسين، والحرفية مثل عمال البناء والحدادة.

يذكر أن أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وفقا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، تتراوح بين 800 ألف ومليون عامل، خاصة مع غياب الإحصاء الرسمي منذ العام 2011.

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