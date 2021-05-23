وفد من شركة الكهرباء يبحث استكمال منظومة ضخ الوقود لحقل الشرارة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 11:32 صباحا
وفد الشركة العامة للكهرباء، يزور حقل الشرارة النفطي, 22 مايو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

زار فريق من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، أمس السبت، حقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية؛ لبحث استكمال المراحل النهائية لمنظومة ضخ الوقود وتطوير أوجه التعاون بين العاملين بمحطة أوباري وحقل الشرارة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الزيارة تأتي استكمالا للزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق الشركة العامة للكهرباء للمنطقة الجنوبية.

فيما ضم الوفد عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل، والمدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح، والمدير المساعد لشؤون الخدمات المساندة المهندس مجدي الساكت، ومدير عام الإنتاج المهندس كمال عبدالله، ومدير عام الخدمات المهندس حسين بوزهوة، ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد أبوسويدر، ومدير محطة أوباري المهندس محمد الأنصاري، ومدير مشروع محطة أوباري المهندس خالد عاشور، ومدير موقع شركة جيسكو المهندس عبدالعزيز نصر، بالإضافة إلى عدد من مديري الدوائر والإدارات بالشركة.

ولفت البيان إلى أن اجتماعا موسعا عقد مع إدارة الحقل بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري عبدالقادر حسن.

فيما زار الوفد محطة كهرباء الحقل، وناقش المقترح المقدم بخصوص الاستفادة من ربط شبكة الحقل مع الشبكة العامة، وكذلك الاستفادة من تبادل الطاقة في الحالات الطارئة وحالات الإظلام التام، خاصة بعد استكمال تشغيل كل وحدات محطة أوباري بقدرة إجمالية 640 ميغاوات.

 

وفد الشركة العامة للكهرباء، يزور حقل الشرارة النفطي, 22 مايو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
وفد الشركة العامة للكهرباء، يزور حقل الشرارة النفطي, 22 مايو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
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