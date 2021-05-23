أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 10:24 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا، خاصة الدواخل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم، توقعات برياح نشطة نسبيا على المناطق الساحلية.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس مشمس مع رياح شرقية إلي جنوبية شرقية، معتدلة السرعة تنشط في المساء وتتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية فشمالية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، ما بين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق، فيما تتراجع بداية من يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
الطقس مشمس، مع رياح شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين 32 و36 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
الطقس: مشمس إلي ظهور بعض السحب العابرة، مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس  مشمس، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 35 و37 درجة مئوية.

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