«الصحة»: تزويد مراكز العزل بالمنطقة الشرقية بخزانات لحفظ الأكسجين الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 09:09 صباحا
تزويد مراكز عزل مصابي كورونا بالمنطقة الشرقية، بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي, (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة، تزويد ثمانية مراكز لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالمنطقة الشرقية، بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي سعة خمسة آلاف لتر.

وضمت المراكز الثمانية كلا من «مركز العزل إجدابيا، مركز العزل الكوافية بنغازي، مركز العزل الهواري، مركز العزل المرج، مركز العزل البيضاء، مركز العزل بمستشفى الأمراض الصدرية بشحات، مركز العزل درنة ومركز العزل طبرق»، وفق بيان لإدارة الإعلام بوزارة الصحة، مساء أمس..

جولة تفقدية لوزير الصحة في مركز بنغازي الطبي (صور)

كما تم إتمام إجراءات شحن خزان سعته 20 ألف لتر لمركز العزل بمركز بنغازي الطبي، وتوريد مصنع للأكسجين لمركز العزل طبرق.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوات تأتي بناء على ما تم الوقوف عليه من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، خلال الجولات التفقدية التي قام بها إلى المرافق الصحية ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية، منتصف شهر مايو، من احتياجات ومن أهمها توفير غاز الأكسجين الطبي، وبناء على تعليماته المباشرة والعاجلة.

تزويد مراكز عزل مصابي كورونا بالمنطقة الشرقية، بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي, (وزارة الصحة)
تزويد مراكز عزل مصابي كورونا بالمنطقة الشرقية، بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي, (وزارة الصحة)
تزويد مراكز عزل مصابي كورونا بالمنطقة الشرقية، بخزان لحفظ غاز الأكسجين الطبي, (وزارة الصحة)
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